Camera, le opposizioni minacciano di disertare la commissione Giustizia se partecipa Delmastro: dal governo arriva Siracusano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un altro giallo si inserisce nel caso Donzelli-Delmastro, i due esponenti di Fratelli d’Italia su cui pende un’indagine della Procura di Roma per la rivelazione dei contenuti di un documento riservato riguardante la detenzione di Alfredo Cospito. Le opposizioni, che continuano a chiedere le dimissioni dei due, rispettivamente dai ruoli di vicepresidente del Copasir e da sottosegretario alla Giustizia, hanno minacciato di disertare i lavori della commissione Giustizia se vi avesse partecipato Andrea Delmastro. Il decreto da esaminare è il Milleproroghe, approdato alla Camera dopo la fiducia ottenuta al Senato. La linea di Pd, M5s e Terzo polo era quella di abbandonare i lavori perché, «di fronte alla possibilità di una presenza di ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un altro giallo si inserisce nel caso Donzelli-, i due esponenti di Fratelli d’Italia su cui pende un’indagine della Procura di Roma per la rivelazione dei contenuti di un documento riservato riguardante la detenzione di Alfredo Cospito. Le, che continuano a chiedere le dimissioni dei due, rispettivamente dai ruoli di vicepresidente del Copasir e da sottosegretario alla, hanno minacciato dii lavori dellase vi avesseto Andrea. Il decreto da esaminare è il Milleproroghe, approdato alladopo la fiducia ottenuta al Senato. La linea di Pd, M5s e Terzo polo era quella di abbandonare i lavori perché, «di fronte alla possibilità di una presenza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FRANCESCOLARDIN : Caso Donzelli, in Commissione alla Camera le opposizioni minacciano l’Aventino: Delmastro non si presenta, al suo p… - magdulka64 : RT @fattoquotidiano: Caso Donzelli, in Commissione alla Camera le opposizioni minacciano l’Aventino: Delmastro non si presenta, al suo post… - Patty66509580 : Caso Donzelli, in Commissione alla Camera le opposizioni minacciano l’Aventino: Delmastro non si presenta, al suo p… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Caso Donzelli, in Commissione alla Camera le opposizioni minacciano l’Aventino: Delmastro non si presenta, al suo post… - fattoquotidiano : Caso Donzelli, in Commissione alla Camera le opposizioni minacciano l’Aventino: Delmastro non si presenta, al suo p… -