Camera | Fontana | ' comunità bilancia effetti omologanti globalizzazione'

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Laè il luogo in cui hanno possibilità di esprimersi, nella dimensione locale che le è propria, le diversità e differenze che contraddistinguono la nostra cultura. Essa perciò rappresenta unmento deglidi unaincontrollata. Così intesa, larappresenta una via alternativa rispetto ai due opposti dell'individualismo e del collettivismo". Lo ha affermato il presidente della, Lorenzo, intervenendo alla presentazione del Rapporto 2022 dell'Associazione 'Italiadecide'. "Il sentiero da percorrere -ha aggiunto- è perciò ancora oggi quello di riuscire a coniugare l'idea dicon la libertà individuale. Il ...

È intervenuto anche il p residente delladei deputati, Lorenzo, per condannare il volantino del centro sociale Aert Lab di Parma ceh ha diffuso un volantino per pubblicizzare una ...Si preconizzava chissà quale sfracello istituzionale da parte del Presidente della, il leghista Lorenzo, che al momento non è sfiorato neppure da uno spiffero di maldicenza. Al ...

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “La comunità è il luogo in cui hanno possibilità di esprimersi, nella dimensione locale che le è propria, le diversità e differenze che contraddistinguono la nostra cultura ..."Esprimo la più ferma condanna per il volantino comparso a Parma in cui si augura la morte del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale rivolgo la mia più sentita solidarietà e vicinanza.