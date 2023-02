Cambiando l' ordine degli accessori il risultato cambia

Leggi su iodonna

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Come dare un twist a un look ricercato stavolta ce lo insegna Kate Middleton. Ai Bafta Awards, gli Oscar inglesi, la principessa del Galles ha dimostrato come,l’, e introducendone di nuovi, si può indossare un abito due volte. Una “lezione” che applica di continuo Letizia di Spagna. Così sul red carpet ha scelto di indossare un abito monospalla di chiffon Alexander McQueen senza maniche. Un design fluido, con dettaglio di pieghe e aderente in vita e una lunga stola di tessuto su una delle spalle. Ad abbinare il look, non ci si crederà!, maxi orecchini Zara nella stessa tonalità. L’abito era già stato indossato dalla royal nel 2019. Stavolta, però, lo ha combinato con un lungo paio di guanti neri da opera giocando sull’effetto black & white. La ...