Calzature | nel 2022 fatturato sale a 14 | 49 mld euro +14%

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Il comparto calzaturiero nelsupera la crisi del biennio pandemico e continua la sua ripresa. Ila 14,49 miliardi dirispetto al 2021), recuperando i livelli 2019, rinvigorito dalla performance dell'export (+23,3% in valore), trainato dalle griffe del lusso. Si rafforza inoltre il saldo commerciale (5,54 miliardi, +7,6%), mentre i consumi delle famiglie (+9,6%) non riescono ancora ad annullare il gap col pre-pandemia (-2,5%). È la fotografia del settore scattata dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici presentata alla partenza del Micam, la più importante fiera del comparto in programma dal 19 al 22 febbraio 2023 a Fiera Milano Rho. In Lombardia nelil numero di imprese attive (tra calzaturifici e ...