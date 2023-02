Calo prezzo del gas | cosa cambierà in bolletta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La buona notizia è che ildel gas naturale è in netta discesa. Basta confrontare i numeri: dai 340 euro al megawattora di agosto siamo passati ai 48,9 euro odierni. Il minimo da dicembre 2021, quando i venti di guerra si facevano già sentire. La notizia meno buona è che ci vorrà comunque tempo L'articolo proviene da Inews24.it.

A Piazza Affari mostrano i muscoli le utility, queste ultime con ildel gas a 50 euro al megawattora, e l'energia, con il petrolio in rialzo.

