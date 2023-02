Calhanoglu o Brozovic in Inter-Porto? Contro l’Udinese indizio da Inzaghi (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’Inter sfiderà il Porto mercoledì sera. Uno dei principali dubbi di formazione riguarda il centrocampo: Inzaghi sceglierà Brozovic o Calhanoglu dal 1?? Dalla sfida Contro l’Udinese è arrivato un indizio SCELTA – Hakan Calhanoglu o Marcelo Brozovic? È la domanda che accompagnerà l’avvicinamento alla sfida fra Inter e Porto, in programma mercoledì alle 21. Il centrocampista turco, in questa stagione, si è segnalato come uno degli elementi imprescindibili della squadra di Inzaghi con il tecnico che, in assenza di Brozovic, ha saputo trasformare l’ex centrocampista del Milan in un regista di altissimo livello. Brozovic, rientrato da poco ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’sfiderà ilmercoledì sera. Uno dei principali dubbi di formazione riguarda il centrocampo:sceglieràdal 1?? Dalla sfidaè arrivato unSCELTA – Hakano Marcelo? È la domanda che accompagnerà l’avvicinamento alla sfida fra, in programma mercoledì alle 21. Il centrocampista turco, in questa stagione, si è segnalato come uno degli elementi imprescindibili della squadra dicon il tecnico che, in assenza di, ha saputo trasformare l’ex centrocampista del Milan in un regista di altissimo livello., rientrato da poco ...

