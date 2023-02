Calendario Sport Invernali 20-26 febbraio 2023 | Mondiali di sci nordico in primo piano a Planica

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Si preannuncia ricca di eventi la settimana che si concluderà domenica 26per diversi: ci saranno idi sci(sci di fondo+combinata nordica+salto con gli sci) e snowboard/freestyle, mentre la Coppa del Mondo di sci alpino farà rotta tra Crans Montana e Palisades Tahoe, dopo che la rassegna iridata di Courchevel/Meribel (Francia) è andata in archivio. Per quanto riguarda lo sci di fondo saranno dodici i titoli in palio: l’Italia ha convocato per la manifestazione iridata 18 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. Cinque esordienti assoluti, quattro nel settore femminile ed uno in quello maschile. Fari puntati su Federico Pellegrino che cercherà di farsi vedere nelle sprint e magari stupire nelle gare “distance”, pronto a dare un ...