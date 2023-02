Caldo anomalo e siccità | “natura in tilt” | nel 2022 in Puglia perso un terzo delle produzioni Coldiretti | ciliegi già in fiore

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Ile la prolungata assenza di precipitazioni manda laincon igià in, carote variegate, piselli, cavoli rossi e le prime fave pronte per la raccolta, mesi prima dell’appuntamento del primo maggio, nelle campagne dove per lasono a rischio le semine primaverili. E’ quanto emerge dal monitoraggio. sugli effetti del vasto campo di alta pressione destinato a durare per giorni con alte temperature senza precipitazioni. Le coltivazioni ingannate dal clima sono in anticipo con gli ortaggi in maturazione precoce e le piante da frutto che – sottolinea la ...

Liguria. È allarme siccità in Italia e in particolare sul Nord - Ovest , dove la mancanza di precipitazioni e le temperature insolitamente miti stanno mettendo in allarme l'agricoltura. Ma le ...Genova. È allarme siccità in Italia e in particolare sul Nord - Ovest , dove la mancanza di precipitazioni e le temperature insolitamente miti stanno mettendo in allarme l'agricoltura. Ma le ...

CALDO ANOMALO SENZA PIOGGIA MANDA NATURA IN TILT Il Gazzettino di Brindisi

IL CALDO ANOMALO MANDA IN TILT LA NATURA 9 colonne

Alberi in fioritura prematura e carote 'arcobaleno': Coldiretti denuncia gli effetti del meteo anomalo in Puglia BariToday

Caldo anomalo e allarme siccità, ma nei prossimi giorni in Liguria arriva la pioggia IVG.it

Meteo: dal caldo anomalo al ritorno dell’inverno, importanti grosse novità Meteo Giornale

Il caldo anomalo e la prolungata assenza di precipitazioni manda la natura in tilt con i ciliegi già in fiore, carote variegate, piselli, cavoli rossi e le prime fave pronte per la raccolta, mesi ...Da martedì deboli precipitazioni, per il prossimo weekend si intravede una forte perturbazione. Coldiretti: "Ciliegi già in fiore e fave pronte per la raccolta, la natura è in tilt" ...