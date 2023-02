Calcio:Stadio Olimpico celebra Mihajlovic, la moglie 'un onore' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lo Stadio Olimpico di Roma celebra Sinisa Mihajlovic, nel giorno in cui l'ex allenatore del Bologna avrebbe compiuto 54 anni. "E' una giornata stupenda, fatta di tanta emozione da parte mia e dei miei ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lodi RomaSinisa, nel giorno in cui l'ex allenatore del Bologna avrebbe compiuto 54 anni. "E' una giornata stupenda, fatta di tanta emozione da parte mia e dei miei ...

