Calciomercato Inter: nerazzurri in testa per Thuram (Di lunedì 20 febbraio 2023) Calciomercato Inter, i nerazzurri di nuovo in testa nella corsa per accaparrarsi Marcus Thuram, sorpasso a Bayern Monaco e Manchester United Il Calciomercato dell’Inter torna ad infiammarsi: secondo quanto riportato dalla BBC, i nerazzurri avrebbero effettuato un controsorpasso sul Bayern Monaco e sarebbero di nuovo i favoriti su Marcus Thuram. Il francese, in scadenza con il ‘Gladbach, è seguito non solo dai bavaresi, ma anche dal Manchester United, ma come detto dal prestigioso network britannico, l’offerta dei nerazzurri è la più allettante. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU InterNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023), idi nuovo innella corsa per accaparrarsi Marcus, sorpasso a Bayern Monaco e Manchester United Ildell’torna ad infiammarsi: secondo quanto riportato dalla BBC, iavrebbero effettuato un controsorpasso sul Bayern Monaco e sarebbero di nuovo i favoriti su Marcus. Il francese, in scadenza con il ‘Gladbach, è seguito non solo dai bavaresi, ma anche dal Manchester United, ma come detto dal prestigioso network britannico, l’offerta deiè la più allettante. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Debiti in Serie A: situazione allarmante per l'#Inter, preoccupano #Juve e #Roma - marifcinter : L'agenzia di #Kessie smentisce la notizia sul possibile trasferimento all'#Inter in estate: 'Il calciomercato è chi… - not_Furge : RT @cmdotcom: #Bologna, tegola Arnautovic: c'è lesione, salta l'#Inter - cmdotcom : #Bologna, tegola Arnautovic: c'è lesione, salta l'#Inter - TMit_news : Nessun futuro ??? al #b04 per #Thuram. In estate, a parametro zero?? , andrà via. Fra i club in lizza per il francese… -