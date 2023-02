(Di lunedì 20 febbraio 2023) Politica vincente sui giovani, ogni match schieriamo 5 - 6 ragazzi nati dopo il 2000. Pezzi pregiati? Se qualcuno può svoltare la carriera, lo accontenteremo" "Sono molto soddisfatto per la vittoria ...

... senza quelle forme di indebitamento con le quali il nostroahimé convive". Pezzi pregiati: "La nostra politica - aggiungeDamiani - è chiara anche con i nostri tifosi. Noi siamo ...SaverioDamiani , presidente del Lecce, è intervenuto ai microfoni di ' Radio Anch'io Sport ' su ... L'unico modo per portare avanti un progetto disostenibile, evitando i debiti, è ...

Calcio: Sticchi Damiani'Lecce da 10, non finisce mai di stupire' - Calcio Agenzia ANSA

Esclusivo CL – Sticchi Damiani: “Prestazione strepitosa” – Calcio ... Calcio Lecce

Calcio, Sticchi Damiani sorride: «Fiero di questo Lecce» La Gazzetta del Mezzogiorno

Sticchi Damiani a Quotidiano: “Orgoglioso dei miei. Ceesay Dev ... Calcio Lecce

QdP – Sticchi Damiani: “Pensiamo a riprendere il nostro passo ... Calcio Lecce

Il presidente dei salentini: 'A Bergamo presi tre punti pesantissimi per la salvezza' ROMA (ITALPRESS) - 'Sono molto soddisfatto per la vittoria ...Una premessa è indispensabile, a scanso di equivoci: si fa ancora in tempo a rovinare tutto, c’è un’infinita letteratura di miracoli rasi al suolo nel giro di tre ...