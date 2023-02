Calcio | Serie A 2023 | Torino e Cremonese si dividono la posta in palio nel posticipo della 23^ giornata

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Finisce 2-2 tranel23ma. All’Olimpico dila squadra di casa passa in vantaggio con un rigore di Sanabria al 40?, ma poi i ragazzi di Ballardini riescono a ribaltare il match con le reti di Tsadjout e Valeri nel secondo tempo. Alla fine il gruppo di Juric riesce però a evitare la sconfitta con il goal di Singo e non permette dunque alladi vincere la prima partita in campionato. In seguito a questo risultato, ilstacca l’Udinese ed è ora solo in nona posizione con 31 punti, mentre la squadra lombarda rimane in ultima posizione con 9 punti. Pronti, via e lasi fa subito vedere dalle parti di ...