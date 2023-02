Calcio | Scaloni | ' spero che Lazio e Atalanta arrivino in Champions'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Firenze, 20 feb. - (Adnkronos) - "Lae l'sono lassù in classifica in serie A.che entrambeinLeague ma sarà dura, e voglio bene ad entrambe. Sia lacon Sarri che l'con Gasperini hanno una loro precisa idea di gioco, sappiamo quello che possono fare ma il campionato italiano è molto difficile, ci sono tante squadre in tre-quattro punti e si giocheranno il posto europeo fino all'ultimo". Lo ha detto Lionel, allenatore dell'Argentina campione del Mondo, oggi a Coverciano, dopo aver ricevuto la Panchina d'oro speciale, a proposito delle due squadre in cui ha militato in Italia.