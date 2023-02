Calcio: Pecchia vince la panchina d'argento (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. - (Adnkronos) - Fabio Pecchia ha vinto la 31esima edizione della panchina d'argento. Succede ad Alessio Dionisi, attuale tecnico del Sassuolo. Alle spalle di Pecchia Marco Baroni (Lecce) e Luca D'Angelo (Pisa). Pecchia, oggi allenatore del Parma un anno fa protagonista della promozione della Cremonese. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. - (Adnkronos) - Fabioha vinto la 31esima edizione dellad'. Succede ad Alessio Dionisi, attuale tecnico del Sassuolo. Alle spalle diMarco Baroni (Lecce) e Luca D'Angelo (Pisa)., oggi allenatore del Parma un anno fa protagonista della promozione della Cremonese.

