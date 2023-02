Calcio Napoli, l’ex Benitez: “Ha le carte in regola per vincere la Champions” (Di lunedì 20 febbraio 2023) l’ex allenatore del Calcio Napoli, Rafa Benitez, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions tra partenopei ed Eintracht Francoforte, elogiando la squadra di Spalletti. “Quando si parla di favoriti in Champions League tutti danno sempre gli stessi nomi, il Real Madrid, il Manchester City, eccetera. Per me il Calcio Napoli ha tutte le carte Leggi su 2anews (Di lunedì 20 febbraio 2023)allenatore del, Rafa, ha parlato alla vigilia della sfida ditra partenopei ed Eintracht Francoforte, elogiando la squadra di Spalletti. “Quando si parla di favoriti inLeague tutti danno sempre gli stessi nomi, il Real Madrid, il Manchester City, eccetera. Per me ilha tutte le

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonio_gaito : Raramente si è vista tale bellezza/dominio: raggiunta con 0 debiti e 70mln di stipendi, stracciando squadre pompate… - ZZiliani : QUANDO VEDI GIOCARE IL #NAPOLI NON IMPORTA PER QUALE SQUADRA TU FACCIA IL TIFO: SE AMI IL CALCIO, AMI IL NAPOLI - anperillo : La meravigliosa #Francoforte attende il calcio show del grandissimo #Napoli ??????????? #EintrachtNapoli #ChampionsLeague - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Osimhen: 'La partita con la Juve un momento straordinario' | VIDEO - NapoliAddict : Eintracht-Napoli, Gaudino: 'Occhio alle ripartenze dei tedeschi. Il Napoli può arrivare in fondo anche in Champions… -