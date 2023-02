Calcio: Milan, Stefano Cocirio nuovo Chief Financial Officer (Di lunedì 20 febbraio 2023) Milano, 20 feb. - (Adnkronos) - Stefano Cocirio, membro del Consiglio d'Amministrazione del Milan dal 2018, è il nuovo Chief Financial Officer del club rossonero. Lo annuncia il Milan con una nota ufficiale. "AC Milan annuncia ufficialmente la nomina di Stefano Cocirio, membro del Consiglio d'Amministrazione dal 2018, a Chief Financial Officer del Club. In qualità di CFO, con diretto riporto al CEO Giorgio Furlani, a Cocirio sono state conferite le deleghe per coordinare le aree finance, amministrazione, tesoreria, acquisti e controllo di gestione di AC Milan, con l'obiettivo di rafforzare la struttura ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023)o, 20 feb. - (Adnkronos) -, membro del Consiglio d'Amministrazione deldal 2018, è ildel club rossonero. Lo annuncia ilcon una nota ufficiale. "ACannuncia ufficialmente la nomina di, membro del Consiglio d'Amministrazione dal 2018, adel Club. In qualità di CFO, con diretto riporto al CEO Giorgio Furlani, asono state conferite le deleghe per coordinare le aree finance, amministrazione, tesoreria, acquisti e controllo di gestione di AC, con l'obiettivo di rafforzare la struttura ...

