Calcio: Glasner, 'il Napoli è forte ma siamo preparati' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Francoforte, 20 feb. -(Adnkronos) - "Sappiamo che il Napoli è forte, ma anche noi siamo in buona forma". Oliver Glasner, allenatore dell'Eintracht Francoforte, lancia così la sfida agli azzurri alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Tanto rispetto nei confronti della squadra di Spalletti, elogiata con un paragone con il Calcio italiano: "Il Napoli è una squadra con un Calcio anti-italiano: ha sempre grande intensità, giocano aggressivi senza palla con un pressing alto e un contropressing molto intenso. Hanno un modo di giocare molto diverso dalle altre squadre italiane. È una cosa che sappiamo e ci siamo preparati". I tedeschi, che per la prima volta giocheranno la fase a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Franco, 20 feb. -(Adnkronos) - "Sappiamo che il, ma anche noiin buona forma". Oliver, allenatore dell'Eintracht Franco, lancia così la sfida agli azzurri alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Tanto rispetto nei confronti della squadra di Spalletti, elogiata con un paragone con ilitaliano: "Ilè una squadra con unanti-italiano: ha sempre grande intensità, giocano aggressivi senza palla con un pressing alto e un contropressing molto intenso. Hanno un modo di giocare molto diverso dalle altre squadre italiane. È una cosa che sappiamo e ci". I tedeschi, che per la prima volta giocheranno la fase a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juornoit : #Juorno #Glasner #EintrachtFrancoforte: il #Napoli non gioca #calcio italiano - TV7Benevento : Calcio: Glasner, 'il Napoli è forte ma siamo preparati' - - fisco24_info : Champions: Glasner, il Napoli non gioca il calcio italiano: Tecnico Eintracht, loro aggressivi e intensi ma possiam… - salvione : Glasner lancia un appello ai tifosi del Napoli. Saranno in migliaia a Francoforte - sportli26181512 : #Glasner lancia un appello ai tifosi del #Napoli. Saranno in migliaia a Francoforte: Parla l'allenatore dell'… -