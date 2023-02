Cade il Volley Napoli contro il Molinari: sconfitta per 3-1 per le azzurre (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le ragazze del Volley Napoli lasciano i tre punti nel palazzetto del Molinari Napoli subendo la seconda sconfitta stagionale. sconfitta pesante per le azzurre del Volley Napoli nell’ultima giornata di Serie C femminile. Le ragazze della società partenopea hanno lasciato i tre punti nel palazzetto del Molinari Napoli subendo la seconda sconfitta stagionale. Un 3-1 Leggi su 2anews (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le ragazze dellasciano i tre punti nel palazzetto delsubendo la secondastagionale.pesante per ledelnell’ultima giornata di Serie C femminile. Le ragazze della società partenopea hanno lasciato i tre punti nel palazzetto delsubendo la secondastagionale. Un 3-1

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VicenzaVolley : ANTHEA VICENZA VOLLEY CADE A SOVERATO (3-0): È POOL SALVEZZA Il recap dell'incontro sul nostro sito ufficiale… - ottopagine : Cade il Volley Napoli contro il Molinari: sconfitta per 3-1 per le azzurre #Napoli - Ulisseonline : Cade il Volley Napoli contro il Molinari: sconfitta per 3-1 per le azzurre - - Tgyou24 : Sconfitta pesante per le azzurre del Volley Napoli nell’ultima giornata di Serie C femminile. Le ragazze della soci… - ilFattoMolfetta : DINAMO CAB MOLFETTA CADE IN CASA CONTRO LA DON MILANI VOLLEY -