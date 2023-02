Cadavere in campagne nel Foggiano: fermato presunto omicida (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un cittadino marocchino di 49 anni è stato fermato dai carabinieri perchè ritenuto responsabile dell'omicidio del connazionale Said El Hbaby, di 44 anni, incensurato bracciante agricolo ucciso con ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un cittadino marocchino di 49 anni è statodai carabinieri perchè ritenuto responsabile dell'omicidio del connazionale Said El Hbaby, di 44 anni, incensurato bracciante agricolo ucciso con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaPuglia : Cadavere scoperto in campagne del Foggiano: identificata vittima. S'indaga per omicidio, sul corpo ferite di arma d… - news24_city : Cadavere nelle campagne di Borgo Tressanti, si indaga per omicidio: è un 44enne - ledicoladelsud : Cadavere trovato nelle campagne di Cerignola: identificata la vittima. Si indaga per omicidio - lanotiziaweb : Cadavere nelle campagne di Tressanti, sul corpo ferite di arma da taglio - CaporaleLuca : Ritrovato cadavere nelle campagne di Borgo Tressanti, presenta ferite di arma da taglio -