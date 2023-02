Buon compleanno a… Rudi Garcia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tutto sull’allenatore francese ex Roma e Lione ed attualmente all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. I dettagli Oggicompie 59 anni. Li trascorre in Arabia Saudita, in qualità di tecnico dell’Al Nassr. Che significa avere gli occhi del mondo addosso visto che dall’inizio del 2023 è diventato l’allenatore di Cristiano Ronaldo, anche se in conferenza stampa ha lasciato intendere che aveva chiesto prima il rivale Leo Messi. Una battuta non particolarmente riuscita, tenendo conto della suscettibilità del fuoriclasse portoghese. Peraltro, poi, quando è stato il caso di vederseli di fronte in amichevole qualche giorno dopo, ha stigmatizzato l’evento, quasi volesse ritagliarsi la figura dell’incontentabile: «Da allenatore dell’Al Nassr, non posso essere contento. Per lo sviluppo del calcio saudita è unaa cosa, ma abbiamo una ...