Bundesliga | giornata 21 | Bayern agganciato in vetta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Laè più aperta che mai: nella21 ilMonaco perde contro il M’Gladbach e subisce l’aggancio di Borussia Dortmund e Union Berlino. I capitolini, però, sprecano la chance per il sorpasso pareggiando contro lo Schalke. Torna a vincere lo Stoccarda, colpo del Mainz a casa del Bayer Leverkusen mentre il Wolfsburg si allontana dalla zona Europa.21: Gladbach-3-2, Dortmund-Hertha 4-1 Colpaccio del Borussia M’Gladbach che batte 3-2 ilMonaco, fermato dopo 20 risultati utili consecutivi fra tutte le competizioni. Per i bavaresi pesa l’espulsione di Upamecano dopo soli 8 minuti, poi al 13’ Stindl sblocca il match con un destro di prima intenzione da fuori area, pareggia Choupo-Moting al 35’ arrivando puntuale sul ...

Il Mainz batte il Bayer Leverkusen 3 - 2 nel match valido per la 21ªdi2022/2023. Partita pazza alla BayArena con Tapsoba che sbaglia dal dischetto il gol del vantaggio al 23 e viene punito da Caci che porta in vantaggio gli ospiti al 26 . Amiri ...Sesta vittoria consecutiva in campionato per il Borussia Dortmund (otto, considerando tutte le competizioni), che nel match valido per la ventunesimadi2022/2023 sconfigge per 4 - 1 l' Hertha Berlino . A sbloccare la gara è Adeyemi , che si ripete dopo il gol vittoria nell'andata degli ottavi di Champions League contro il ...

