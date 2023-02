Brozovic ancora non convince, le sensazioni per Inter-Porto – SM (Di lunedì 20 febbraio 2023) Brozovic non ha avuto un gran ritorno da titolare contro l’Udinese sabato sera. In vista di Inter-Porto Sport Mediaset dà le opzioni a centrocampo di Inzaghi. QUATTRO PER TRE POSTI – Per Inter-Porto le scelte di Simone Inzaghi non sono soltanto in attacco (vedi articolo). Anche a centrocampo c’è qualche decisione da prendere per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Su Sport Mediaset non si citano Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, dati per certi, ma ci si sofferma su Marcelo Brozovic e Henrikh Mkhitaryan. Per il primo, reduce dal ritorno da titolare con l’Udinese ma senza entusiasmare, prevista una panchina. Calhanoglu andrebbe quindi a riprendersi la posizione centrale, utilizzata da Brozovic avantieri. Su Mkhitaryan il giornalista Marco Barzaghi lo ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023)non ha avuto un gran ritorno da titolare contro l’Udinese sabato sera. In vista diSport Mediaset dà le opzioni a centrocampo di Inzaghi. QUATTRO PER TRE POSTI – Perle scelte di Simone Inzaghi non sono soltanto in attacco (vedi articolo). Anche a centrocampo c’è qualche decisione da prendere per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Su Sport Mediaset non si citano Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, dati per certi, ma ci si sofferma su Marceloe Henrikh Mkhitaryan. Per il primo, reduce dal ritorno da titolare con l’Udinese ma senza entusiasmare, prevista una panchina. Calhanoglu andrebbe quindi a riprendersi la posizione centrale, utilizzata daavantieri. Su Mkhitaryan il giornalista Marco Barzaghi lo ...

