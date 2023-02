Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, le nozze milionarie arrivano in tribunale: ecco che cosa è successo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Da nozze show a nozze shock, il passo è breve. Il matrimonio più glamour del 2022, quello tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, rischia ora di trasformarsi in una saga giudiziaria di cui è difficile prevedere il finale. Al centro di tutto non c’è alcun divorzio, almeno per ora, ma uno scontro destinato ad alimentare gossip e polemiche: quello tra i genitori della sposa, Claudia e Nelson Peltz – imprenditore americano il cui patrimonio supera i due miliardi di euro – e le weddign planner Nicole Braghin e Arianna Grijalba, subentrate in corsa dopo l’addio di Preston Bailey, l’organizzatore più amato dallo star system americano, che mollò tutto dopo un anno di preparativi. LE WEDDING PLANNER CONTRO Nicola Peltz E I SUOI GENITORI – Accade ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dashow ashock, il passo è breve. Il matrimonio più glamour del 2022, quello tra, rischia ora di trasformarsi in una saga giudiziaria di cui è difficile prevedere il finale. Al centro di tutto non c’è alcun divorzio, almeno per ora, ma uno scontro destinato ad alimentare gossip e polemiche: quello tra i genitori della sposa, Claudia e Nelson– imprenditore americano il cui patrimonio supera i due miliardi di euro – e le weddign planner Nicole Braghin e Arianna Grijalba, subentrate in corsa dopo l’addio di Preston Bailey, l’organizzatore più amato dallo star system americano, che mollò tutto dopo un anno di preparativi. LE WEDDING PLANNER CONTROE I SUOI GENITORI – Accade ...

