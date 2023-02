Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, le nozze da 3 milioni di sterline finiscono in tribunale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz ci ha fatto sognare ma, come spesso accade, non è tutto oro quel che luccica. Il Daily Mail ha svelato dei retroscena da incubo sulle nozze da 3 milioni di sterline del figlio di David e Victoria Beckham, con risvolti tutt’altro da favola: a distanza di mesi la vicenda è finita in tribunale con una causa che vede scontrarsi senza mezzi termini i genitori della sposa e le wedding planner incaricate di organizzare la festa super lusso nella maxi villa di Palm Beach, in Florida. Le nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz finiscono in tribunale No, stavolta non parliamo di ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il matrimonio dici ha fatto sognare ma, come spesso accade, non è tutto oro quel che luccica. Il Daily Mail ha svelato dei retroscena da incubo sulleda 3didel figlio di David e Victoria, con risvolti tutt’altro da favola: a distanza di mesi la vicenda è finita incon una causa che vede scontrarsi senza mezzi termini i genitori della sposa e le wedding planner incaricate di organizzare la festa super lusso nella maxi villa di Palm Beach, in Florida. LediinNo, stavolta non parliamo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Il rapporto appeso ad un filo tra Nicola e la suocera Victoria Beckham potrebbe esser messo alla dura prova da nuov… - infoitcultura : Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: le nozze «folli» finiscono in tribunale- - infoitcultura : Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, le nozze da sogno finiscono in tribunale - infoitcultura : Le nozze milionarie di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz finiscono in tribunale - infoitcultura : Le nozze milionarie di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz finisco in tribunale, cosa è successo -