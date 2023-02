Brescia, Cellino colpisce ancora! Via Possanzini, c'è Gastaldello. È il quarto tecnico in stagione (Di lunedì 20 febbraio 2023) È durata solo due partite l'esperienza di Davide Possanzini alla guida del Brescia: da un'ex capitano a un altro, adesso è il turno di Daniele Gastaldello. L'ex difensore, già vice allenatore di Pep ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 febbraio 2023) È durata solo due partite l'esperienza di Davidealla guida del: da un'ex capitano a un altro, adesso è il turno di Daniele. L'ex difensore, già vice allenatore di Pep ...

