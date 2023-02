(Di lunedì 20 febbraio 2023) Già esoneratodurato solo due giornata alla guida del. Ufficializzato l’arrivo diil quarto allenatore stagionale per il presidente Cellino, considerando Clotet,e Aglietti. Ilsi ritrova attualmente al penultimo posto in piena zona retrocessione. Rischia la C dopo 40 anni. Sabato l’occasione di un rilancio salvezza contro il Bari. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Brescia, UFFICIALE l'esonero di Possanzini. Scelto il sostituto: Il Brescia ha comunicato l'esonero di Davide Possa… - sportface2016 : #BresciaCalcio comunica l’esonero di #DavidePossanzini. A guidare la prima squadra sarà #DanieleGastaldello - Caseriobloccato : Vai Massimo, esonerali tutti! - iljackmora : Mi dispiace davvero per i tifosi bresciani, queste proprietà sono il male del calcio italiano. #Brescia - TonyCittadinoTV : RT @BresciaOfficial: Brescia Calcio comunica l’esonero di Davide Possanzini. A guidare la Prima Squadra sarà Daniele Gastaldello. #BSFC #… -

Comunicato del Brescia: "Daniele Gastaldello è il nuovo allenatore della prima squadra. Brescia Calcio comunica l'esonero di Davide Possanzini. A guidare la prima squadra sarà Daniele Gastaldello".