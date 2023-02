Brasile | alluvione e inondazioni nello Stato di San Paolo | almeno 36 morti

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Forti piogge hanno causatoe smottamenti che hanno ucciso 36 personedi San, nel nord del. Il governo dellodi Sanha dichiarato domenica che 35 persone sono morte nella città di Sao Sebastiao e una bambina di 7 anni è stata uccisa nella vicina Ubatuba. Il numero dei feriti e dei dispersi non èancora specificato dalle autorità, che sono al lavoro per soccorrere i sopravvissuti. «Sfortunatamente, avremo molti più», ha detto il capo della Protezione Civile dellodi San, Henguel Pereira, citato dal quotidiano brasiliano Folha de S.Paulo. Circa 228 persone sono rimaste sfollate e altre 338 evacuate in questa regione del sud-est del ...