(Di lunedì 20 febbraio 2023) Massimo, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter e del momento di RomeluDUBBI – Queste le parole di: «Inter-Porto?è indietro, io credo che Inzaghi opterà per Dzeko, uno dei migliori nella stagione dei nerazzurri. E anche della scorsa. Quando si è spento il bosniaco l’Inter è stata superata dal Milan. Il belga come con Conte? Quest’estate è stato ospitea casa mia e abbiamo parlato die del suo trasferimento all’Inter. È un calciatore che hasé davanti: deve stare bene fisicamente, deve essere coccolato e curato e motivato. Ha bisogno di supporto psicologico, di essere motivato tutti gli allenamenti. Va curato anche dal punto di vista del peso. E infatti si è fatto male, perché era sei sette ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Brambati: «Lukaku è un calciatori da molti se! Stellini mi ha detto...» - - fcin1908it : Brambati: “Lukaku ancora sovrappeso. Stellini l’estate scorsa mi ha detto che…” - infoitsport : Brambati: «Lukaku non sta rendendo? Colpa di Inzaghi! Inter, il mercato…» - internewsit : Brambati: «Lukaku non sta rendendo? Colpa di Inzaghi! Inter, il mercato...» - - NotizieInter_it : Esame critico della gestione di Lukaku da parte di Inzaghi all’Inter: l’opinione di Massimo Brambati -

... nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo... Dire Pogba, Chiesa,mi sembra ingeneroso, che ci si aspetti qualcosa dal momento che riprendono a ...Romeluha deluso al Mondiale in Qatar (celebre la raffica di gol mangiati contro la Croazia, partita ... A tal proposito Massimo, durante la trasmissione Maracanà di Tuttomercatoweb ...

Brambati: “Lukaku ancora sovrappeso. Stellini l’estate scorsa mi ha detto che…” fcinter1908

Brambati: «Lukaku è un calciatori da molti se! Stellini mi ha detto…» Inter-News.it

TMW RADIO - Brambati: "Inter, buone responsabilità di Inzaghi se Lukaku non sta rendendo" TUTTO mercato WEB

TMW RADIO - Brambati: "Juve, so che il problema di Pogba non è muscolare ma psicologico" TUTTO mercato WEB

TMW RADIO - Cagni: "L'Inter non mi diverte. Con questo possesso palla perde ritmo" TUTTO mercato WEB

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha fatto il punto sull'Inter a due giorni dalla sfida di Champions League contro il Porto ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...