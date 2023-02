Boxe, Mondiali femminili: anche Olanda e Svizzera boicottano l’evento dopo l’ammissione di russe e bielorusse (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sempre più nel caos i Mondiali femminili di pugilato, in programma dal 15 al 31 marzo a Nuova Dehli, in India. dopo Irlanda, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Svezia, Canada e Usa anche Svizzera e Olanda hanno deciso di boicottare la competizione iridata in seguito alla decisione della Federazione internazionale di ammettere le atlete russe e bielorusse. “L’Iba – ex Aiba – insieme al presidente russo Umar Kremlev ha deciso di consentire nuovamente agli atleti russi e bielorussi di partecipare alle competizioni internazionali, ma contro la posizione del Cio – si legge in una nota della FederBoxe elvetica – Per quanto riguarda il torneo di Marrakesh all’inizio di febbraio, al momento della registrazione non sapevamo che ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sempre più nel caos idi pugilato, in programma dal 15 al 31 marzo a Nuova Dehli, in India.Irlanda, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Svezia, Canada e Usahanno deciso di boicottare la competizione iridata in seguito alla decisione della Federazione internazionale di ammettere le atletee bielo. “L’Iba – ex Aiba – insieme al presidente russo Umar Kremlev ha deciso di consentire nuovamente agli atleti russi e bielorussi di partecipare alle competizioni internazionali, ma contro la posizione del Cio – si legge in una nota della Federelvetica – Per quanto riguarda il torneo di Marrakesh all’inizio di febbraio, al momento della registrazione non sapevamo che ...

