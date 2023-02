Borussia Dortmund, si ferma Adeyemi: out tre settimane, salta il ritorno col Chelsea (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tegola pesante per il Borussia Dortmund, reduce da una straordinaria settimana in cui ha vinto la gara d’andata di ottavi in Champions contro il Chelsea e si è portato in vetta alla Bundesliga a pari merito con Bayern Monaco e l’Union Berlino. Uno dei protagonisti è stato Karim Adeyemi, che però è ora costretto a fermarsi. Una lesione muscolare terrà fuori il 21enne talento per circa tre settimane. Salterà quindi il ritorno di Stamford Bridge. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tegola pesante per il, reduce da una straordinaria settimana in cui ha vinto la gara d’andata di ottavi in Champions contro ile si è portato in vetta alla Bundesliga a pari merito con Bayern Monaco e l’Union Berlino. Uno dei protagonisti è stato Karim, che però è ora costretto arsi. Una lesione muscolare terrà fuori il 21enne talento per circa tre. Salterà quindi ildi Stamford Bridge. SportFace.

