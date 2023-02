Borussia Dortmund, paura per Adeyemi: le condizioni per il Chelsea (Di lunedì 20 febbraio 2023) Karim Adeyemi potrebbe saltare la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea Dopo aver deciso la gara d’andata con uno splendido gol, Karim Adeyemi potrebbe non riuscire a scendere in campo a Stamford Bridge per la partita di ritorno contro il Chelsea. L’attaccante gallonerà si è infatti infortunato nell’ultima gara di Bundesliga tra Borussia Dortmund ed Hertha Berlino. Un problema muscolare che dovrà essere valutato, ma che fa già preoccupare i tifosi tedeschi. Il ritorno è in programma il 7 marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Karimpotrebbe saltare la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro ilDopo aver deciso la gara d’andata con uno splendido gol, Karimpotrebbe non riuscire a scendere in campo a Stamford Bridge per la partita di ritorno contro il. L’attaccante gallonerà si è infatti infortunato nell’ultima gara di Bundesliga traed Hertha Berlino. Un problema muscolare che dovrà essere valutato, ma che fa già preoccupare i tifosi tedeschi. Il ritorno è in programma il 7 marzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : “Ogni occasione vale la pena per stare accanto a te, il viaggio durerà per sempre” L’atmosfera e la coreografia pa… - goldenasshole : Manchester United Borussia Dortmund Real Madrid ligue 1 fa cacare quindi non so - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEICESTER - Su Tielemans c'è l'interesse del Borussia Dortmund - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEICESTER - Su Tielemans c'è l'interesse del Borussia Dortmund - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEICESTER - Su Tielemans c'è l'interesse del Borussia Dortmund -