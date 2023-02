Borsa: Milano fiacca con l'Europa, future Usa in calo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Borse europee svogliate, con i listini che oscillano attorno alla parità in una seduta orfana di Wall Street. Milano cede lo 0,3% e Parigi lo 0,1% mentre Francoforte sale dello 0,1% e Londra dello 0,2%... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Borse europee svogliate, con i listini che oscillano attorno alla parità in una seduta orfana di Wall Street.cede lo 0,3% e Parigi lo 0,1% mentre Francoforte sale dello 0,1% e Londra dello 0,2%...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Milano fiacca con l'Europa, future Usa in calo: A Piazza Affari giù le banche ma corre Mps. Gas sopra i 50 e… - bizcommunityit : #Borsa: Europa passa in negativo, -0,2% Milano con freno Tim e #banche - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati - infoiteconomia : Borsa: Europa passa in negativo, -0,2% Milano con freno Tim e banche - infoiteconomia : Borsa: Milano lima il rialzo, bene le utility e l'energia - infoiteconomia : Borsa: avvio in cauto rialzo con supporto Asia, a Milano (+0,2%) scivola Tim -