Borsa: Milano debole con banche e Tim, corrono Saipem e Mps (Di lunedì 20 febbraio 2023) Seconda seduta in calo per Piazza Affari, che continua a scendere dai massimi da gennaio 2022 segnati la scorsa settimana. Il riaffiorare dei timori sull'intensità della stretta monetaria della Bce ha ...

