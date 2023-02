Bonus asilo nido 2023: come fare domanda (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Bonus asilo nido sarà in vigore anche nel 2023 ma ancora non è possibile presentare la domanda per ottenerlo. In merito, l’Inps ha reso noto che la situazione dovrebbe sbloccarsi nel corso dei prossimi giorni e, presumibilmente, tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo. È poi bene precisare che l’Istituto sta ancora provvedendo ad effettuare gli ultimi rimborsi previsti per il 2022. Bonus asilo nido 2023: a chi spetta, requisiti e come fare domanda Che cos’è e a chi si rivolge il Bonus asilo nido Le procedure per presentare le nuove instante del Bonus asilo nido saranno attive ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilsarà in vigore anche nelma ancora non è possibile presentare laper ottenerlo. In merito, l’Inps ha reso noto che la situazione dovrebbe sbloccarsi nel corso dei prossimi giorni e, presumibilmente, tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo. È poi bene precisare che l’Istituto sta ancora provvedendo ad effettuare gli ultimi rimborsi previsti per il 2022.: a chi spetta, requisiti eChe cos’è e a chi si rivolge ilLe procedure per presentare le nuove instante delsaranno attive ...

