Bonomi: «Stadio? Come Milan valutiamo altre aree» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Giuseppe Bonomi, advisor del Milan per la costruzione del nuovo Stadio, ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera a proposito dell’avanzamento del progetto: «Le riunioni del dibattito pubblico si sono chiuse a metà novembre, ma in realtà le indicazioni da parte del Comune ci sono definitivamente pervenute nella seconda metà di gennaio». «Questo perché c’è L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 febbraio 2023) Giuseppe, advisor delper la costruzione del nuovo, ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera a proposito dell’avanzamento del progetto: «Le riunioni del dibattito pubblico si sono chiuse a metà novembre, ma in realtà le indicazioni da parte del Comune ci sono definitivamente pervenute nella seconda metà di gennaio». «Questo perché c’è L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Notizie #Stadi Bonomi: «Stadio? Come Milan valutiamo altre aree»: Giuseppe Bonomi, advisor del Milan per la costru… - CalcioFinanza : Giuseppe #Bonomi, advisor del #Milan per il nuovo stadio: «Il club valuta anche altre aree, con un investimento che… - mirkopioltini74 : Nuovo stadio, Bonomi: 'Dal Comune richieste nuove e quasi impossibili. Come Milan valutiamo anche aree alternative… - FcInterNewsit : Bonomi, resp. stadio Milan: 'Valutiamo l'idea di costruirlo non a San Siro. Ma l'investimento sarebbe solo nostro' - RadioRossonera : 'Il nuovo #stadio avrà prezzi accessibili' ?????? L'intervista esclusiva all'advisor del #Milan Giuseppe #Bonomi ?????? -