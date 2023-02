Bonifici: non farne più rischi solo multe e controlli, la novità è tremenda (Di lunedì 20 febbraio 2023) I Bonifici potrebbero essere rapidamente superati da altri strumenti di pagamento più sicuri. Una novità terribile per chi li usa. La spinta verso i pagamenti elettronici che stiamo avendo di questi tempi non deve distrarci dai rischi che possono portare con se. Per quanto riguarda i Bonifici bancari, per esempio, una novità tutt’altro che piacevole potrebbe far rivalutare il loro utilizzo. Bonifici, quando non usarli – IlovetradingUsare un bonifico per pagare un professionista o donare dei soldi a qualcuno potrebbe non essere più così conveniente. Il bonifico bancario è uno strumento di spostamento di denaro digitale che permette di inviare all’istante soldi dal proprio conto corrente o da una carta di pagamento a una terza persona oppure ad un’azienda per acquistare un bene o un ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ipotrebbero essere rapidamente superati da altri strumenti di pagamento più sicuri. Unaterribile per chi li usa. La spinta verso i pagamenti elettronici che stiamo avendo di questi tempi non deve distrarci daiche possono portare con se. Per quanto riguarda ibancari, per esempio, unatutt’altro che piacevole potrebbe far rivalutare il loro utilizzo., quando non usarli – IlovetradingUsare un bonifico per pagare un professionista o donare dei soldi a qualcuno potrebbe non essere più così conveniente. Il bonifico bancario è uno strumento di spostamento di denaro digitale che permette di inviare all’istante soldi dal proprio conto corrente o da una carta di pagamento a una terza persona oppure ad un’azienda per acquistare un bene o un ...

