“Bomba, hanno scelto lei”. Suor Cristina, la nuova vita di Cristina Scuccia: entra nel reality (Di lunedì 20 febbraio 2023) Suor Cristina all’Isola dei Famosi. Proprio in questi giorni vi abbiamo raccontato alcune novità sulla nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi. La data di inizio è infatti slittata dal 10 aprile, lunedì di Pasquetta, considerato giornata di scarso appeal per il pubblico, al 17 aprile. Inoltre sappiamo che mentre Vladimir Luxuria è stata confermata nel ruolo di opinionista, Nicola Savino sarà invece sostituito da Enrico Papi. E ora passiamo al capitolo concorrenti. Fino a poche ore fa l’unico concorrente ufficiale era Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller, in arte Cicciolina. Niente da fare per Dayane Mello, mentre altri nomi in lizza sono: Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023)all’Isola dei Famosi. Proprio in questi giorni vi abbiamo raccontato alcune novità sullaedizione delcondotto da Ilary Blasi. La data di inizio è infatti slittata dal 10 aprile, lunedì di Pasquetta, considerato giornata di scarso appeal per il pubblico, al 17 aprile. Inoltre sappiamo che mentre Vladimir Luxuria è stata confermata nel ruolo di opinionista, Nicola Savino sarà invece sostituito da Enrico Papi. E ora passiamo al capitolo concorrenti. Fino a poche ore fa l’unico concorrente ufficiale era Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller, in arte Cicciolina. Niente da fare per Dayane Mello, mentre altri nomi in lizza sono: Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine ...

