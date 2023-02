Bologna, ripresa degli allenamenti verso la sfida all’Inter: tre a parte (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Bologna, dopo il successo sulla Sampdoria, è tornato ad allenarsi questa mattina al centro sportivo di Casteldebole. I rossoblù sfideranno l’Inter al Dall’Ara domenica alle 12:30 REPORT – Il Bologna di Thiago Motta si prepara alla sfida all’Inter. Il tecnico, che dovrà rinunciare ad Arnautovic per infortunio (vedi articolo), avrà invece a disposizione Posch, uscito per un problema fisico contro la Sampdoria. Di seguito il report dell’allenamento: “Ripresi a Casteldebole gli allenamenti all’inizio della settimana di #BFCInter: per i rossoblù, reduci dal successo di Genova, attivazione atletica e partitella insieme ai ragazzi della Primavera. Stefan Posch si è allenato regolarmente con i compagni. Adama Soumaoro, Nicola Sansone e Joshua Zirkzee hanno svolto una seduta differenziata, terapie per Kevin ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il, dopo il successo sulla Sampdoria, è tornato ad allenarsi questa mattina al centro sportivo di Casteldebole. I rossoblù sfideranno l’Inter al Dall’Ara domenica alle 12:30 REPORT – Ildi Thiago Motta si prepara alla. Il tecnico, che dovrà rinunciare ad Arnautovic per infortunio (vedi articolo), avrà invece a disposizione Posch, uscito per un problema fisico contro la Sampdoria. Di seguito il report dell’allenamento: “Ripresi a Casteldebole gliall’inizio della settimana di #BFCInter: per i rossoblù, reduci dal successo di Genova, attivazione atletica e partitella insieme ai ragazzi della Primavera. Stefan Posch si è allenato regolarmente con i compagni. Adama Soumaoro, Nicola Sansone e Joshua Zirkzee hanno svolto una seduta differenziata, terapie per Kevin ...

