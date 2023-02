Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lgonzaloherrera : #SerieA ???? 2022/23 Posiciones Napoli 62 (+41) Inter 47 (+17) Roma 44 (+11) Milán 44 (+9) Lazio 42 (+20) Atalanta… - Liguglia : Bennacer al suo debutto da titolare nel Milan causò due rigori contro, ma avendo gli attributi non si è scoraggiato… - PianetaMilan : #BolognaInter 2-1, il racconto dei protagonisti. #Mihajlovic: “Siete stati eroici” #ACMilan #Milan #SempreMilan - SCrisicelli : @saIva___ @Sanfra1407 Il Milan che ha vinto di due punti è per vincerare l'Inter ha dovuto inanellare 7 su 7 e perd… - mamoon535774 : RT @MilanNewsit: Bologna-Milan 2-4 nello speciale DAZN: Mihajlovic profetico all'intervallo, poi a fine gara: 'Loro non hanno fatto un ca**… -

Sanabria (T), 54 Tsadjout (C), 74 Valeri (C), 79 Singo (T)CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 62, Inter 47, Roma 44,44, Lazio 42, Atalanta 41, Torino 33, Juventus* 32,32, Udinese 30, ...Allenatore: BallardiniCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 62, Inter 47,e Roma 44, Lazio 42, Atalanta 41,e Juventus* 32, Torino 31, Udinese 30, , Monza 29, Empoli 28, Lecce 27, Fiorentina ...

Bologna-Milan 2-4 nello speciale DAZN: Mihajlovic profetico all'intervallo, poi a fine gara: "Loro non... Milan News

Bologna-Milan 0-0, il racconto dei protagonisti. Miha: “Potevamo vincere” Pianeta Milan

È uscita 'We Are One', la serie DAZN sul Bologna di Sinisa Mihajlovic Goal.com

Serie A, il Milan vince di misura a Monza. Il Bologna batte la ... Radio Norba News

Serie A, Inter-Udinese 3-1. A Monza il Milan vince 1-0, Samp-Bologna 1-2. VIDEO Sky Tg24

"In generale l'Inter mi sembra molto più forte del Milan, come per altro si è visto anche in campo ... Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - ...Il Napoli vola sempre più verso lo scudetto battendo il Sassuolo in trasferta per 2-0. Osimhen guida la classifica dei cannonieri con 18 reti. Pronti via e la squadra di Spalletti aggredisce. Il vanta ...