(Di lunedì 20 febbraio 2023) La Bluvienesul campo di un’Assigeco particolarmente determinata, nonostante le assenze di McGusty e Sabatini: dopo 40? di maggior vigore da parte dei biancorossoblù il tabellone del PalaBanca indica 76-68 per i padroni di casa. Con Sacchetti ai box, Finelli propone il quintetto consueto con Giuri, Clark, il recuperato Marini, Lombardi e Marcius. Dall’altra parte Salieri schiera Cesana, con Querci, Gajic, Miaschi e Skeens. In avvio di gara la Gruppo Mascio si fa sorprendere dalle triple degli esterni piacentini e la schiacciata di Skeens regala ai padroni di casa un sostanzioso margine al 4?: 13-4. Esplorando l’area e il tiro da sotto, Lombardi ricuce lo strappo e Bruttini firma la parità (18-18), L’americano dei padroni di casa allunga ancora, ma Vitali sblocca i trevigliesi dall’arco e la prima sirena ...

Derby fra Sangiorgese e Knights Legnano Iarancio di San Giorgio su Legnano hanno provato in ... Il tabellino: LegnanoKnights - LTC Sangiorgese89 - 67 (21 - 16; 23 - 17; 25 - 21; 20 -...2022 - 2023 Serie B Girone A Tabellino partita Legnano Knights - LTC Sangiorgese Squadra in ... Iarancio hanno provato in tutti i modi a stare in scia ai cugini, ma le basse percentuali ...

Blu Basket, pomeriggio storto a Piacenza: sconfitta 76-68 BergamoNews.it

Treviglio, accordo Avis-Blu basket: associazione in crescita dopo tanti anni, ma il bilancio è in sofferenza Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Blu Basket oltre le difficoltà: piegata la Juvi Cremona con Clark e Lombardi BergamoNews.it

Brian Sacchetti operato alla mano: la Blu Basket perde il proprio capitano BergamoNews.it

Un altro capitolo per il sodalizio Bonaldi e Blu Basket Treviglio BergamoNews.it

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...I ragazzi di Eliantonio si impongono con un punteggio rotondo, aumentando il vantaggio nell’ultima frazione: la cronaca e il tabellino del match ...