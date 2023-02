Ble Decò Juvecaserta | il derby se lo prende Avellino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – L’IVPCsbanca il palaPiccolo di Caserta con una gara condotta pressoché ininterrottamente in testa, sfruttando anche le difficoltà dei bianconeri che, privi di Sergio in imperfette condizioni fisiche dopo la trasferta di Taranto, e con uno Sperduto fermo da una settimana per una sindrome influenzale, hanno dovuto fare a meno anche di Mastroianni, infortunatosi alla caviglia all’inizio del secondo periodo. Con le rotazioni ridotte e contro una difesa degli irpini quanto mai aggressiva, il quintetto di coach Sergio Luise non è mai riuscito a ribaltare l’inerzia del confronto anche perché gli avellinesi hanno trovato un Caridà in serata di particolare grazia non solo per i 22 punti messi a segno quanto per le percentuali fatte registrare nel tiro: 50% da 2 (3/6), 63% da 3 (5/8) e 100% ai liberi (1/1) oltre a 5 assist. La ...