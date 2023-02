Biocarburanti - Il diesel di origine vegetale debutta in 50 stazioni Eni (Di lunedì 20 febbraio 2023) I Biocarburanti iniziano a essere una realtà concreta e diffusa: Eni, per esempio, ha annunciato che il suo HVOlution è oggi già disponibile in 50 delle sue Live Station italiane (che diventeranno 150 entro la fine di marzo), individuabili attraverso l'app Eni Live e sul sito enistation.com. Il biodiesel della Eni Sustainable Mobilty è prodotto al 100% con materie prime rinnovabili, cioè scarti e residui vegetali e oli generati da colture che non entrano in competizione con la filiera dei prodotti alimentari; è utilizzabile con le attuali infrastrutture di distribuzione e in tutte le motorizzazioni omologate, verificabili sul libretto di uso e manutenzione dei veicoli (il prodotto è siglato EN 15940 XTL), senza incidere sulle prestazioni. La sperimentazione. Prima dell'inizio della commercializzazione, l'HVO (olio ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 20 febbraio 2023) Iiniziano a essere una realtà concreta e diffusa: Eni, per esempio, ha annunciato che il suo HVOlution è oggi già disponibile in 50 delle sue Live Station italiane (che diventeranno 150 entro la fine di marzo), individuabili attraverso l'app Eni Live e sul sito enistation.com. Il biodella Eni Sustainable Mobilty è prodotto al 100% con materie prime rinnovabili, cioè scarti e residui vegetali e oli generati da colture che non entrano in competizione con la filiera dei prodotti alimentari; è utilizzabile con le attuali infrastrutture di distribuzione e in tutte le motorizzazioni omologate, verificabili sul libretto di uso e manutenzione dei veicoli (il prodotto è siglato EN 15940 XTL), senza incidere sulle pre. La sperimentazione. Prima dell'inizio della commercializzazione, l'HVO (olio ...

