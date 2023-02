Bimba ustionata con lo spray dalla mamma | Indifferente al dolore della figlia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachelucane : TISANA BOLLENTE ADDOSSO, USTIONATA BIMBA - Tanta paura nel Salento. Piccola di un anno afferra la tazza e se la ver… - singerel : RT @Stefanialove_of: La bimba di 17 mesi che entrava e usciva dagli ospedali ustionata dalla mamma con il deodorante spray finalmente è sta… - masafa75 : RT @Stefanialove_of: La bimba di 17 mesi che entrava e usciva dagli ospedali ustionata dalla mamma con il deodorante spray finalmente è sta… - gnpaolo2016 : RT @Stefanialove_of: La bimba di 17 mesi che entrava e usciva dagli ospedali ustionata dalla mamma con il deodorante spray finalmente è sta… - danieledv79 : RT @Stefanialove_of: La bimba di 17 mesi che entrava e usciva dagli ospedali ustionata dalla mamma con il deodorante spray finalmente è sta… -

Dopo quella dell'auto terminata in una scarpata , ancora tanta paura e tragedia sfiorata nel Salento. Unadi appena un anno è finita in ospedale dopo essersicon una tisana bollente. La sfortunata piccola protagonista dell'episodio è stata costretta al ricovero in ospedale a causa delle ...Si attendono pertanto, entro la giornata di domani, le prime informazioni circa la prognosi e il percorso di guarigione della. ...

Afferra la tazza con tisana bollente e se la versa addosso: ustionata bimba di appena un anno LeccePrima

Corsano, bimba ustionata con la tisana: ricoverata al Policlinico di Bari Corriere del Mezzogiorno

Bimba ustionata a Corsano: trasferita d’urgenza a Bari in serata Il Gallo

Corsano, gravi ustioni per una bimba piccola. Trasferita d’urgenza a Bari Leccenews24

Cade contenitore con acqua bollente, si ustiona bimba di un anno Agenzia ANSA

Confermata la custodia cautelare in carcere per la 27enne arrestata il 3 febbraio scorso per maltrattamenti aggravati sulla bimba di soli 17 mesi. La piccola era stata ricoverata in tre ospedali, tra ...Avrebbe una “inquietante personalità”: è quanto hanno scritto i giudici del Tribunale del Riesame sulla donna di 28 anni che avrebbe ...