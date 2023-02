Biglietti Napoli-Eintracht, buone notizie per i tifosi: riparte la vendita libera (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ritorna la Champions League, ritornano le magiche notti del calcio europeo. Il Napoli di Luciano Spalletti sarà impegnato contro l’Eintracht Francoforte negli ottavi di finale e sogna la qualificazione ai quarti. La gara di andata si disputerà martedì 21 febbraio alle ore 21 alla “Deutsche Bank Park” e vedrà una massiccia presenza di tifosi partenopei allo stadio. Sarà pienone anche al ritorno, in programma mercoledì 15 marzo alle ore 21, allo stadio Diego Armando Maradona: polverizzati in poche ore i Biglietti. Players of SSC Napoli celebrate at the end of the Uefa Champions League match between SSC Napoli and AFC Ajax at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 12 October 2022. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ritorna la Champions League, ritornano le magiche notti del calcio europeo. Ildi Luciano Spalletti sarà impegnato contro l’Francoforte negli ottavi di finale e sogna la qualificazione ai quarti. La gara di andata si disputerà martedì 21 febbraio alle ore 21 alla “Deutsche Bank Park” e vedrà una massiccia presenza dipartenopei allo stadio. Sarà pienone anche al ritorno, in programma mercoledì 15 marzo alle ore 21, allo stadio Diego Armando Maradona: polverizzati in poche ore i. Players of SSCcelebrate at the end of the Uefa Champions League match between SSCand AFC Ajax at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 12 October 2022. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox ...

