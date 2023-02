Biden visita a sorpresa Kiev: “Siamo qui per restare, Mosca sta fallendo”. Mezzo miliardo di aiuti all’Ucraina (Di lunedì 20 febbraio 2023) Una visita a sorpresa, in vista del primo anniversario dell’invasione russa. Joe Biden si è recato stamattina a Kiev per riaffermare l’”incrollabile impegno” degli Stati Uniti “per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”, mentre l’Ucraina si prepara a una nuova offensiva russa. “La vostra visita è una manifestazione estremamente importante di sostegno per tutti gli ucraini”, ha detto Volodimir Zelensky, accogliendo il presidente statunitense. Per l’occasione Biden, ha annunciato l’arrivo di un altro Mezzo miliardo di dollari di assistenza all’Ucraina e di nuove sanzioni contro Mosca, che saranno annunciate questa settimana. “Siamo qui per restare, non ce ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Una, in vista del primo anniversario dell’invasione russa. Joesi è recato stamattina aper riaffermare l’”incrollabile impegno” degli Stati Uniti “per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”, mentre l’Ucraina si prepara a una nuova offensiva russa. “La vostraè una manifestazione estremamente importante di sostegno per tutti gli ucraini”, ha detto Volodimir Zelensky, accogliendo il presidente statunitense. Per l’occasione, ha annunciato l’arrivo di un altrodi dollari di assistenzae di nuove sanzioni contro, che saranno annunciate questa settimana. “qui per, non ce ...

