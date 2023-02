Biden visita a sorpresa Kiev, la stretta di mano con Zelensky poi il punto stampa congiunto: “Gli Usa stanno con voi, il mondo sta con voi” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è recato a sorpresa in visita in Ucraina ed ha incontrato il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky a Kiev. I due hanno poi tenuto un punto stampa congiunto. “Un anno dopo, Kiev resiste e l’Ucraina resiste. La democrazia resiste. Gli americani stanno con voi e il mondo sta con voi. Kiev ha catturato una parte del mio cuore. Sono venuto qui sei volte come vicepresidente, una volta come Presidente. Nel 2009, come vicepresidente, sono venuto qui per la prima volta. Poi, nel 2014, sono venuto tre volte all’indomani della rivoluzione della dignità”, ha detto Biden. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Presidente degli Stati Uniti Joesi è recato ainin Ucraina ed ha incontrato il Presidente dell’Ucraina Volodymyr. I due hanno poi tenuto un. “Un anno dopo,resiste e l’Ucraina resiste. La democrazia resiste. Gli americanicon voi e ilsta con voi.ha catturato una parte del mio cuore. Sono venuto qui sei volte come vicepresidente, una volta come Presidente. Nel 2009, come vicepresidente, sono venuto qui per la prima volta. Poi, nel 2014, sono venuto tre volte all’indomani della rivoluzione della dignità”, ha detto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

