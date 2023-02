Biden, Kiev ha catturato il mio cuore (Di lunedì 20 febbraio 2023) "Kiev ha catturato il mio cuore, sapevo che sarei tornato". Lo ha twittato Joe Biden pubblicando una foto del suo messaggio sul libro degli ospiti del palazzo presidenziale ucraino dopo l'incontro con ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) "hail mio, sapevo che sarei tornato". Lo ha twittato Joepubblicando una foto del suo messaggio sul libro degli ospiti del palazzo presidenziale ucraino dopo l'incontro con ...

