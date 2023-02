Biden in Ucraina ‘oscura’ il piano di pace cinese: ora il timore Usa è che Xi voglia mediare davvero (Di lunedì 20 febbraio 2023) Per l’Ucraina, questi che precedono l’anniversario dell’invasione, venerdì 24 febbraio, sono i giorni della retorica: rientrano in questa categoria i discorsi che i presidenti Usa Joe Biden e russo Vladimir Putin faranno domani, rispettivamente a Varsavia e di fronte alla Duma, presenti i militari dell’ ‘operazione militare speciale’ – senza ospiti stranieri. Ed ha pure un valore sostanzialmente retorico la missione, oggi, a Kiev, del presidente Biden, certo non improvvisata ‘last minute’, ma tenuta ovviamente segreta fino all’ultimo. L’andirivieni da e per Kiev di questi giorni sembra quasi volere creare l’impressione che, nonostante il conflitto, l’Ucraina sta ritrovando una sua normalità. Nel giro di una settimana, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato a Londra e a Bruxelles e il ministro degli Esteri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Per l’, questi che precedono l’anniversario dell’invasione, venerdì 24 febbraio, sono i giorni della retorica: rientrano in questa categoria i discorsi che i presidenti Usa Joee russo Vladimir Putin faranno domani, rispettivamente a Varsavia e di fronte alla Duma, presenti i militari dell’ ‘operazione militare speciale’ – senza ospiti stranieri. Ed ha pure un valore sostanzialmente retorico la missione, oggi, a Kiev, del presidente, certo non improvvisata ‘last minute’, ma tenuta ovviamente segreta fino all’ultimo. L’andirivieni da e per Kiev di questi giorni sembra quasi volere creare l’impressione che, nonostante il conflitto, l’sta ritrovando una sua normalità. Nel giro di una settimana, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato a Londra e a Bruxelles e il ministro degli Esteri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : .@POTUS Biden: Oggi sono a Kiev per incontrare il Presidente Zelenskyy e riaffermare il nostro incrollabile impegno… - nelloscavo : É Storia. @POTUS che arriva in #Ukraina il giorno prima del discorso di #Putin e passeggia con @ZelenskyyUa davanti… - TgLa7 : #Ucraina, media: #Biden arrivato a sorpresa a #Kiev. Rallentamenti e blocchi nella capitale per presenza presiden… - MarioPlacidini : RT @TV2000it: #Ucraina, #Biden a sorpresa a #Kiev per oltre cinque ore Il leader #Usa giunto in treno dalla #Polonia nella riservatezza… - 1511maxi : RT @Piu_Europa: Un'immagine storica: il presidente #Usa Joe #Biden è a #Kyiv per riaffermare l'impegno a supporto e a difesa dell'Ucraina.… -