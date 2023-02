Biden è arrivato in visita in Ucraina

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il presidente degli Stati Uniti si trova dalle prime ore della mattinata di lunedì 20 dicembre in missione a Kyiv, dove ha incontrato il presidente Zelensky

era atteso oggi a Varsavia. 2023 - 02 - 20 10:34:27 Ue: Cina smentisce armi a Mosca ma ...in Russia per colloqui di pace Il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi èa ...Secondo Anadolu, il segretario di Stato americano ha dato il sostegno dell'amministrazione... Blinken èieri alla base militare di Incirlik, da cui ha compiuto un giro in elicottero con ...

Joe Biden è arrivato a Kiev

Ieri la Reuters ha affermato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni effettuerà oggi la sua visita a Kiev per incontrare il presidente ucraino ...KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa al numero uno ucraino Zelensky. Lo riferiscono fonti americane. (ITALPRESS ...