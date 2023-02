Biden da Zelensky a Kiev | cravatta e battute | la visita ‘dietro le quinte’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ arrivato aquando in Italia erano le 7 del mattino indossando un abito blu e al collo unablu e gialla, i colori della bandiera ucraina. “E’ bello essere di nuovo a”, sono state le prime parole pronunciate dal presidente Joesalutato al suo arrivo dall’ambasciatrice Bridget Brink. La storicadel presidente americano in occasione del primo anniversario dell’invasione russa è entrata nel vivo quando il corteo presidenziale, poco dopo le 7.30, è arrivato a Palazzo Mariinskij, dove è stato accolto all’ingresso da Volodymyre sua moglie, Olena Zelenska. Come riporta il pool della Casa Bianca al seguito del presidente,indossava l’ormai iconica felpa nera con pantaloni verde scuro e stivali beige. “Grazie ...